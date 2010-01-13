Поляки попри кризу продовжують інвестувати в Україну

Україна, незважаючи на сповільнення зростання економіки та низку інших проблем, викликаних світовою фінансовою кризою, залишається для польських підприємців привабливим місцем для інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив посол України у Польщі Олександр МОЦИК на конференції у Варшаві, присвяченій розвитку польсько-української економічної співпраці.

Посол сказав, що через світову кризу товарообіг Польщі з Україною на початку минулого року знизився наполовину, відзначивши, що в другій половині 2009 року взаємна торгівля почала щомісяця зростати.

За 10 місяців минулого року Польща була найбільшим торговим партнером України серед держав Східної Європи, другою на європейському континенті та 5-ю у світі.

О.МОЦИК також відзначив, що польські підприємці торік вклали в Україну понад 160 млн. доларів, що збільшило загальний обсяг польських інвестицій в українську економіку до більш ніж 860 млн. дол.

„Це свідчить про високий рівень довіри польських підприємців до України”, - сказав український посол.

У свою чергу керівник торгово-економічної місії українського посольства у Варшаві Тарас ТОКАРСЬКИЙ сказав кореспонденту УНІАН, що торік польські підприємці, попри кризу, не згортали свою діяльність в Україні. „Якщо такі були, то це 0,01%”, - сказав він. Більше того, стверджує він, вони продовжували успішно працювати.

Т.ТОКАРСЬКИЙ зауважив, що частина польських підприємців могла заморозити низку проектів, очікуючи подальшого розвитку політичної та економічної ситуації в Україні.

Він також відзначив, що український ринок залишається дуже привабливим для інвестицій завдяки його значному потенціалу.

За даними ТЕМ, в Україні працює близько 1,2 тис. польських фірм.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році 38-мільйонна Польща стала третім найбільшим торговельним партнером 46-мільйонної України у світі.