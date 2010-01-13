Україна торік здійснила зовнішніх запозичень на 43 млрд. грн.

Україна в 2009 році здійснила зовнішніх запозичень у гривневому еквіваленті на суму близько 43 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на позачерговому засіданні Верховної Ради в. о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

Він зазначив, що все це було здійснено в рамках Закону України «Про Держаний бюджет України».

«Ми не перевищили ті повноваження, які нам були надані», - наголосив І.УМАНСЬКИЙ.