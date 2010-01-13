Реальних підстав для підвищення курсу долара немає

Перший заступник міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ заявляє, що жодних підстав для підвищення курсу долара немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.УМАНСЬКИЙ заявив сьогодні у Верховній Раді України під час розгляду питання щодо державного бюджету на 2010 рік.

«Реальних економічних, фінансових, монетарних підстав для зміни курсу долара на сьогоднішній день не існує», - сказав він.

За словами І.УМАНСЬКОГО, таку його позицію підтримують і представники Національного банку. Він додав, що як тільки в Національному банку «закінчиться період відпусток та відряджень, команда повністю повернеться до роботи, і ця ситуація буде стабілізована».

Перший заступник міністра фінансів також додав, що ситуація на валютному ринку є нервовою реакцією гравців, які працюють на цьому ринку у зв’язку з політичною нестабільністю в Україні.