Уманський: Підстав для підвищення курсу долара немає

В.о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ заявляє, що жодних підстав для підвищення курсу долара немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.УМАНСЬКИЙ заявив сьогодні у Верховній Раді України під час розгляду питання щодо державного бюджету на 2010 рік.

«Реальних економічних, фінансових, монетарних підстав для зміни курсу долара на сьогоднішній день не існує», - сказав він.

За словами І.УМАНСЬКОГО, таку його позицію підтримують і представники Національного банку. Він додав, що як тільки в Національному банку «закінчиться період відпусток та відряджень, команда повністю повернеться до роботи, і ця ситуація буде стабілізована».

Він також додав, що ситуація на валютному ринку є нервовою реакцією гравців, які працюють на цьому ринку у зв’язку з політичною нестабільністю в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися стрімким зростанням котирувань – 8,1525/8,2060 грн./дол. По даним фінансової компанії «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2749/0,2767 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,8080/11,8880 грн./євро.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову знизилися – 1,4484/1,4486 дол./євро (вівторок, 12 січня, - 1,4499/1,4501 дол./євро).

У вівторок, 12 січня, Національний банк України на ринок не виходив.