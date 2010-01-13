Уманський: Підстав для підвищення курсу долара немає
Як тільки в Нацбанку «закінчиться період відпусток та відряджень, ситуація стабілізується"...
В.о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ заявляє, що жодних підстав для підвищення курсу долара немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це І.УМАНСЬКИЙ заявив сьогодні у Верховній Раді України під час розгляду питання щодо державного бюджету на 2010 рік.
«Реальних економічних, фінансових, монетарних підстав для зміни курсу долара на сьогоднішній день не існує», - сказав він.
За словами І.УМАНСЬКОГО, таку його позицію підтримують і представники Національного банку. Він додав, що як тільки в Національному банку «закінчиться період відпусток та відряджень, команда повністю повернеться до роботи, і ця ситуація буде стабілізована».
Він також додав, що ситуація на валютному ринку є нервовою реакцією гравців, які працюють на цьому ринку у зв’язку з політичною нестабільністю в Україні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися стрімким зростанням котирувань – 8,1525/8,2060 грн./дол. По даним фінансової компанії «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2749/0,2767 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,8080/11,8880 грн./євро.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову знизилися – 1,4484/1,4486 дол./євро (вівторок, 12 січня, - 1,4499/1,4501 дол./євро).
У вівторок, 12 січня, Національний банк України на ринок не виходив.