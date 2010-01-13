Перехідні залишки на казначейському рахунку становили майже 2 млрд. грн.

Перехідні залишки на казначейському рахунку станом на 31 грудня 2009 року становили майже 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на позачерговому засіданні парламенту в. о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

Він зазначив, що зараз завершується підбиття підсумків щодо четвертого кварталу та річних витрат і після 20 січня Міністерство фінансів зможе узагальнити інформацію і представити її парламенту.