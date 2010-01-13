Перехідні залишки на казначейському рахунку становили майже 2 млрд. грн.
12:50, 13 січня 2010Фінанси
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Станом на 31 грудня - Мінфін
Перехідні залишки на казначейському рахунку станом на 31 грудня 2009 року становили майже 2 млрд. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на позачерговому засіданні парламенту в. о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.
Він зазначив, що зараз завершується підбиття підсумків щодо четвертого кварталу та річних витрат і після 20 січня Міністерство фінансів зможе узагальнити інформацію і представити її парламенту.
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