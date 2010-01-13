Кабмін підіб’є попередні підсумки виконання держбюджету-2009

Кабінет Міністрів України до 20 січня цього року планує підбити попередні підсумки виконання державного бюджету-2009.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Верховній Раді України заявив перший заступник міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

Він зауважив, що якщо у ВР буде бажання ознайомитися з цими документами, то уряд готовий надати всю необхідну повну інформацію.

Що стосується бюджетного процесу-2010, то, за словами І.УМАНСЬКОГО, був затверджений тимчасовий розпис фінансування видатків державного бюджету. «Система працює. З 4 січня видатки державного бюджету проводяться і фінансуються у повному обсязі відповідно до бюджетного розпису, який буде діяти до моменту ухвалення Верховною Радою закону про державний бюджет на 2010 рік», - сказав він.

І.УМАНСЬКИЙ зауважив, що проблем та збоїв для невиплат цих видатків немає.