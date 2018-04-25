Долар знову неспокійний, або Гривню накриває нова хвиля обвалу...
Рівновага на валютному ринку продовжувалася не довго. Сьогодні все свідчить про те, що почалася обвальна девальвація гривні. Швидше за все, президентські вибори почнуться саме в таких умовах...
Новий рік почався з валютних ризиків. Число 13 підтвердило свою стресову таємницю - в середу на міжбанку таки порушилася крихка рівновага, яка склалася в кінці минулого року, що трохи заспокоїло українців. Торги відкрилися курсом 8,09 грн./дол., але довго біля цієї відмітки він не втримався. До 12 години котирування стрімко поповзли вгору - почалася обвальна девальвація гривні. Продавці «зелених» виставляють курс 8,25 грн. і це явно не межа. Причому кількість охочих продати валюту різко скоротилося, на відміну від кількості тих, хто хоче її купити. Валютні трейдери в паніці. З урахуванням ситуації, швидше за все, перші голосування на виборах президента пройдуть в умовах валютної нестабільності.
Влада поспішила заспокоїти. В. о. міністра фінансів Ігор Уманський сьогодні в Раді заявив, що «реальних економічних, фінансових, монетарних підстав для зміни курсу долара на сьогоднішній день не існує». За його твердженням, таку позицію підтримують і представники Національного банку. Він підкреслив, що як тільки в НБУ «закінчиться період відпусток і відряджень, команда повністю повернеться до роботи, ця ситуація буде стабілізована». На його думку, все, що відбувається, є нервовою реакцією гравців, що працюють на ринку, у зв`язку з політичною нестабільністю в Україні.
Що ж відбувається насправді? Зростання курсу долара багато в чому викликане різким збільшенням вільної гривні на ринку. По-перше, в кінці минулого року були погашені ряд бюджетних боргів, що призвело до збільшення грошей в обігу. Крім того, на початку цього року на виплату пенсій було направлено 7 млрд. грн., а це теж істотна притока засобів. По-третє, НБУ повернув банкам гроші, які він взяв у них в кінці 2009-го під час продажу своїх депозитних сертифікатів. Причому більшість з них продавалися на строк до 14 днів, якраз на початку року настав час повертати борги. Як результат, на 13 січня залишок грошей на коррахунках банків склало більше 22 млдр. грн., а на початку року їх було тільки близько 14 млрд. грн.
Але з будь-якої ситуації завжди є вихід – девальвацію гривні можна загальмувати. Для цього нацвалюту потрібно вилучити з ринку шляхом продажу сертифікатів НБУ, або регулятор повинен «поділитися» доларом зі своїх резервів.
Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)