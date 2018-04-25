Долар знову неспокійний, або Гривню накриває нова хвиля обвалу...

Новий рік почався з валютних ризиків. Число 13 підтвердило свою стресову таємницю - в середу на міжбанку таки порушилася крихка рівновага, яка склалася в кінці минулого року, що трохи заспокоїло українців. Торги відкрилися курсом 8,09 грн./дол., але довго біля цієї відмітки він не втримався. До 12 години котирування стрімко поповзли вгору - почалася обвальна девальвація гривні. Продавці «зелених» виставляють курс 8,25 грн. і це явно не межа. Причому кількість охочих продати валюту різко скоротилося, на відміну від кількості тих, хто хоче її купити. Валютні трейдери в паніці. З урахуванням ситуації, швидше за все, перші голосування на виборах президента пройдуть в умовах валютної нестабільності.

Влада поспішила заспокоїти. В. о. міністра фінансів Ігор Уманський сьогодні в Раді заявив, що «реальних економічних, фінансових, монетарних підстав для зміни курсу долара на сьогоднішній день не існує». За його твердженням, таку позицію підтримують і представники Національного банку. Він підкреслив, що як тільки в НБУ «закінчиться період відпусток і відряджень, команда повністю повернеться до роботи, ця ситуація буде стабілізована». На його думку, все, що відбувається, є нервовою реакцією гравців, що працюють на ринку, у зв`язку з політичною нестабільністю в Україні.

Що ж відбувається насправді? Зростання курсу долара багато в чому викликане різким збільшенням вільної гривні на ринку. По-перше, в кінці минулого року були погашені ряд бюджетних боргів, що призвело до збільшення грошей в обігу. Крім того, на початку цього року на виплату пенсій було направлено 7 млрд. грн., а це теж істотна притока засобів. По-третє, НБУ повернув банкам гроші, які він взяв у них в кінці 2009-го під час продажу своїх депозитних сертифікатів. Причому більшість з них продавалися на строк до 14 днів, якраз на початку року настав час повертати борги. Як результат, на 13 січня залишок грошей на коррахунках банків склало більше 22 млдр. грн., а на початку року їх було тільки близько 14 млрд. грн.

Але з будь-якої ситуації завжди є вихід – девальвацію гривні можна загальмувати. Для цього нацвалюту потрібно вилучити з ринку шляхом продажу сертифікатів НБУ, або регулятор повинен «поділитися» доларом зі своїх резервів.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)