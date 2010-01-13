Негативне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні скоротилося в 3,7 разу

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-листопад 2009 року зменшилося в 3,7 разу – до 4 млрд. 815 млн. дол., проти 17 млрд. 857 млн. дол. в січні-листопаді 2008 року. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становило 0,88 (у січні-листопаді 2008 року – 0,78).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зокрема, за січень-листопад 2009 р. експорт товарів становив 35 млрд. 602,9 млн. дол., імпорт – 40 млрд. 417,9 млн. дол., або 56,6% і 50,1% відповідно, порівняно з січнем-листопадом 2008 р.

На формування негативного сальдо вплинули наступні товарні групи: енергетичні матеріали, нафта і продукти її переробки (- 11 млрд. 199,7 млн. дол.), фармацевтична продукція (- 1 млрд. 742,7 млн. дол.), полімерні матеріали, пластмаси (- 1 млрд. 582,5 млн. дол.).

У загальному обсягу експорту товарів, порівняно із січнем-листопадом 2008 року, збільшилася частка зернових культур – з 5,4% до 8,9%, механічних машин – з 5% до 7%, жирів і масел тваринного й олій рослинного походження – з 2,8% до 4,4%, електричних машин – з 4,2% до 4,4%.

Водночас, зменшилася частка чорних металів – з 35% до 26,1%, енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки – з 6,1% до 5,1%, виробів з чорних металів – з 5,2% до 5%, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового устаткування – з 4% до 1,9%.

У загальному обсягу імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки – з 26,9% до 32,2%, полімерних матеріалів, пластмаси – з 4,1% до 4,8%, електричних машин – з 4,4% до 5%, полімерних матеріалів, пластмаси – з 4,1% до 4,8%, фармацевтичної продукції – з 2,7% до 4,6%, паперу й картону – з 1,8% до 2,7%.

Разом з тим, зменшилася частка наземних транспортних засобів, окрім залізничних, – з 13,5% до 4,4%, механічних машин – з 11,2% до 8,6%, чорних металів – з 4% до 2,5%.

За даними Держкомстату, в листопаді 2009 року в Україні експорт товарів становив 3 млрд. 969,6 млн. дол., імпорт – 4 млрд. 511,6 млн. дол., що порівняно з показником листопада 2008 року становить 107% і 85,6%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками листопада 2009 р. становило 542 млн. дол. (у листопаді 2008 року - також негативне - 1 млрд. 558,9 млн. дол.).

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні в 2008 році становило 13 млрд. 484,5 млн. дол. проти 7 млрд. 263,6 млн. дол. в 2007 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 18 млрд. 531,9 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 5 млрд. 047,4 млн. дол.