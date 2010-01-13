Банків, що надають інформацію в «Реєстр позичальників», побільшало

Кількість банків, які надають інформацію в Єдину інформаційну систему «Реєстр позичальників», в 2009 році збільшилася на 25 – до 154 банків.

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

«На сьогодні уклали договори з НБУ про участь в ЄІС «Реєстр позичальників» 154 банки, сумарні активи яких становлять близько 79,2% активів банківської системи України. Загальну кількість банківських установ – учасників ЄІС «Реєстр позичальників» (з урахуванням філій) – 653», – сказано в повідомленні.

Інформація про суму і кількість записів не оприлюднюється.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до Закону України «Про Національний банк України», НБУ за участю банків створив єдину інформаційну систему обліку позичальників (боржників), які мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими банками (ЄІС "Реєстр позичальників").

Наприкінці минулого року Нацбанк звернувся до банків з проханням своєчасно надавати інформацію в «Реєстр позичальників».

Довідка УНІАН. В Україні зареєстровано чотири бюро кредитних історій: ТОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», ЗАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», ТОВ «Українське бюро кредитних історій» і ТОВ «Бюро кредитних історій «Російський Стандарт».