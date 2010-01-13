Міжбанк: долар трохи подешевшав

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1525/8,2060 грн./дол., на 12:00 ціни впали до 8,1055/8,1330 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму – 8,0680/8,0950 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», зростання цін на американську валюту після заяви Національного банку України про проведення інтервенції щодо долару змінилося різким падінням.

На 11:00 НБУ вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізосіб щодо валютної пари долар-гривня з ціною відсікання 8,01 грн./дол., а також купував і продавав долари США за курсом 7,99/8,01 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2749/0,2767 грн./рубль, а на 12:00 ціни знизилися до 0,2738/0,2748 грн./рубль. На час закриття торгів ціни досягли значень 0,2735/0,2747 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель підвищився і становив 29,54 рублів за долар (+0,09).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,4484/1,4486 дол./євро, а на 15:15 зросли до 1,4564/1,4566 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,8080/11,8880 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 11,7460/11,7820 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні досягли рівня 11,7570/11,7915 грн./євро.