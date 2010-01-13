Експерт: Мінфін від продажу ОВДП залучив невеликий обсяг коштів

Перший в 2010 році аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) завершився залученням невеликого обсягу коштів на тлі зниження граничного рівня дохідності.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій Фурса.

За його словами, основні купівлі припали на дворічні папери, яких продали на 81 млн. грн. За іншими випусками уряд задовольнив по одній заявці на мінімальні обсяги з дохідністю 22,5% і 23% по 6-ти і 9-ти місячних паперах відповідно, зазначив С.Фурса.

Аналітик прогнозує активізацію ринку первинних запозичень, виражену у зростанні прибутковості та обсягів розміщення, до кінця січня. Тоді уряд буде залучати ресурси для рефінансування випуску ОВДП на 1,7 млрд. грн., погашення якого припадає на 10 лютого, нагадав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України 12 січня 2010 провело аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

До розміщення були запропоновані папери з терміном погашення 14 липня 2010, 13 жовтня 2010 і 23 листопада 2011 року. Номінал облігацій - 1 тис. грн.