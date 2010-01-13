За прогнозами курсів валют стоять матеріальні інтереси

За прогнозами курсів валют, які сьогодні надають деякі експерти, стоїть їхній матеріальний інтерес.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив почесний президент громадської організації «Народні фінанси», заступник міністра фінансів України Олександр САВЧЕНКО.

За його словами, коментарі щодо курсу валют сьогодні залежать від того, грає експерт на підвищення чи на пониження гривні. Ті, хто робить прогнози щодо коливання валют на ринку, переслідують свої інтереси. З одного боку, сьогодні Україна є країною, валюта якої недооцінена в світі найбільше. При цьому, наприклад, експортерам вигідно говорити про те, що гривня девальвуватиме, вони можуть прогнозувати, що курс буде 10-12 грн./дол.

Водночас курс валют в Україні визначають сьогодні попит і пропозиція, об`єктивні чинники, такі як, експорт, імпорт, а також суб`єктивні. Також є психологічний аспект – настрій громадян, зазначив О.САВЧЕНКО.

«Крім того, важливо, якими у нас будуть органи грошово-кредитної влади – яким буде центральний банк і яким буде Міністерство фінансів. Це два фундаментальні чинники», - сказав він. Рівновага цих чинників і приведе до визначення курсу, вважає О.САВЧЕНКО.

«Тому, що можна говорити про тенденції щодо коливання курсу валют. Влада повинна бути моральною і чесною – і Нацбанк і Мінфін, і щоб проводили нейтральну політику. А найкраща політика – коли курс ринковий», - упевнений заступник міністра. На його думку, лише такий курс дає правильну відповідь, куди краще вкладати гроші на тривалий термін, а куди не треба. «А якщо курсом маніпулювати, то це веде тільки до заробляння грошей валютними спекулянтами», - наголосив О.САВЧЕНКО.

На думку голови правління громадської організації «Народні фінанси» Володимира ЛАНОВОГО, значення курсу не буде пов`язано з прогнозуванням, це політичне питання. Нацбанк не дає жодних орієнтирів.