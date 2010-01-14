Тігіпко: ВР підтвердила неспроможність бути корисною для країни

Кандидат на пост Президента Сергій ТІГІПКО вважає, що сьогоднішнє позачергове засідання Верховної Ради підтвердило, що в нинішньому складі парламент не спроможний бути корисним для країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував підсумки розгляду депутатами проекту держбюджету на поточний рік, коли після тригодинної політичної дискусії віце-спікер Олександр ЛАВРИНОВИЧ просто заявив, що розгляд питання завершено і взагалі ВР ще 20 листопада відправила бюджет в уряд на доопрацювання.

«Очевидно, що регіонали зібрали нинішнє засідання парламенту лише для того, щоб завадити БЮТ внести вигідні для Юлії ТИМОШЕНКО поправки в закон про вибори Президента. Економічні питання були включені до порядку денного для прикриття”, - зазначив С.ТІГІПКО.

На його переконання, “і прихильники ЯНУКОВИЧА, і соратники ТИМОШЕНКО не хочуть займатися бюджетом – вони вважають, що державні фінанси потрібно буде перекроювати після очікуваної кожним із таборів перемоги свого кандидата на виборах”.

“Обом найбільшим парламентським партіям немає діла до того, що для нормального функціонування державних фінансів навіть поганий бюджет краще, ніж його повна відсутність», - заявив С.ТІГІПКО.

Він також додав, що Верховна Рада V і VI скликань сама дискредитувала ідею парламентської республіки. «Колективна відповідальність виродилася в колективну безвідповідальність”, - зазначив політик.

На переконання С.ТІГІПКА, щоб вивести Україну на шлях стабільного економічного зростання, потрібна сильна президентська влада, яка гарантує, що глава держави і уряд працюють в одній команді “над розчищенням завалів, створених за останні п’ять років».