Пропозиція Тимошенко про всенародне обговорення бюджету-2010 недоречна

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає недоречною пропозицію уряду про винесення проекту державного бюджету-2010 на обговорення громадськості.

Про це він заявив сьогодні під час ефіру на радіо “Ера”.

“Я думаю, що це свідчить, що українська влада втратила будь-які гальма. Щойно у нас закінчилось тріумфально всенародне обговорення Конституції і всенародне схвалення. Це саме стосується і обговорення бюджету”, - сказав він. В.ЛИТВИН висловив сумнів, що проста людина зможе обговорювати проект бюджету. “Що їй дадуть ці колонки цифр? Де себе побачить людина?”, - запитав спікер. За його словами, така пропозиція є тактичним ходом уряду, аби не вносити проект бюджету до ВР. “Скажіть чесно людям, що ви не збираєтесь вносити бюджет, поки не закінчаться вибори”, - додав він.

За словами В.ЛИТВИНА, демонстрація та неповага до рішень Верховної Ради з боку уряду “зашкалює”. Голова ВР нагадав, що свого часу Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ та в.о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ підписали меморандум щодо співпраці з МВФ. “А Міжнародний валютний фонд, коли дає кредити, він, по суті, бере економіку країни під контроль і визначає, які параметри мають бути в бюджеті”, - сказав В.ЛИТВИН. За його словами, в цьому меморандумі є ряд позицій, які сьогодні мають бути внесені в бюджет-2010, але є соціально вразливими для людей. “Якщо цей бюджет буде поданий до Верховної Ради України на основі узгоджених позицій з МВФ на вибори ходити не треба. Тягнуть для того, щоб відбулися вибори, а потім продемонструють відповідальність перед Міжнародним валютним фондом щодо виконання умов співпраці”, - сказав він. На думку В.ЛИТВИНА, це і є основною причиною того, що уряд не вніс проекту держбюджету-2010, аби не втратити свій рейтинг. “Це основна причина, а все інше - це розмови, які навіть не йдуть на користь”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що має намір провести всенародне обговорення проектів Бюджетного кодексу й державного бюджету на 2010 рік. Прем`єр зазначила, що таке обговорення необхідно провести до того, як після президентських виборів буде оновлено склад більшості Верховної Ради. «Я хочу, щоб ми за цей місяць-півтора, які залишилися до того, як стане можливим у парламенті прийняти ці доленосні документи, я хочу, щоб ми ще раз на рівні кожного села, селища й міста вивчили Бюджетний кодекс і бюджет на 2010 рік», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.