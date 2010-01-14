Долар і єна знижуються

Долар і японська єна йдуть на зниження в четвер після того, як влада Австралії оприлюднила дані про зростання числа робочих місць в країні, що призвело до посилення попиту на більш ризиковані активи, включаючи сировину, акції та високоприбуткові валюти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Євро коштував 1,4544 долара на 9:25 у четвер проти 1,4510 долара на кінець попередньої сесії.

Курс єдиної європейської валюти до єни піднявся до цього часу на 0,6% - до 133,45 єни.

Вартість долара по відношенню до японської валюти 14 січня підвищилася на 0,3% - до 91,76 єни.