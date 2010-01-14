Експерт: НБУ зупинив девальвацію гривні

У ситуацію на міжбанківському валютному ринку вчора втрутився Національний банк України, який вийшов із заявкою на продаж доларів по 8,01 грн./дол., що зупинило девальвацію гривні.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він зазначив, що в середу, 13 січня, на міжбанку відбувся різкий девальваційний стрибок. За інформацією економіста, протягом торговельної сесії котирування досягали рівня 8,20 грн./дол. Однак після втручання Нацбанку гривня навіть зміцнилася до долара на 0,1%, підкреслив О.БЛІНОВ. У той же час обсяг та охоплення інтервенції НБУ на цей момент залишаються невідомими, повідомив він.

До того ж, додав економіст, тоді як міжнародні резерви НБУ вже опустилися значно нижче 26 млрд. дол., невідомо, чи буде центробанк надалі проводити істотні інтервенції на підтримку гривні. Наприклад, станом на кінець 2009 року Україна порушила критерій МВФ щодо мінімального розміру чистих міжнародних резервів у 14,9 млрд. дол., нагадав О.БЛІНОВ. Він зазначив, що це змусило країну отримати спеціальний дозвіл Фонду щодо зниження цього рівня на 2 млрд. доларів, що відповідає обсягу виділених у серпні-вересні 2009 СДР, які уряд уже витратив.

На думку О.БЛІНОВА, обережність в управлінні резервами і відмова від політики фіксованого курсу стануть ключовими питаннями, які розглядатимуться в ході переговорів з відновлення програми stand-by в 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, торги доларом США на українському міжбанківському ринку в середу, 13 січня, відкрилися котируваннями 8,1525/8,2060 грн./дол., до 12:00 ціни впали до 8,1055/8,1330 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму - 8,0680/8,0950 грн./дол.

Зростання цін на американську валюту змінилося різким падінням після заяви Національного банку України про проведення інтервенції. О 11:00 НБУ вийшов на ринок із продажем на аукціоні для фізосіб за валютною парою долар-гривня з ціною відсікання 8,01 грн. / дол., а також купував і продавав долари США за курсом 7,99/8,01 грн./дол.