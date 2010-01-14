Міжбанк відкриття: долар 8,14/8,18 грн.
11:28, 14 січня 2010Фінанси
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Євро - 11,81/11,88 грн.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1435/8,1860 грн./дол., ціни на російську валюту зросли – 0,2765/0,2780 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні склали 11,8190/11,8835 грн./євро.
Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,4522/1,4524 дол./євро (13 січня - 1,4484/1,4486 дол./євро).
В середу, 13 січня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею і продажем долара за курсами 7,99/8,01 грн./дол., а також вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізосіб щодо валютної пари USD/UAH з ціною відсікання 8,01 грн./дол.
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