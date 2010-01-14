Постраждалі від Голодомору отримають грошову компенсацію?..

Рішення апеляційного суду Києва, яким керівників більшовицького тоталітарного режиму визнано винними у геноциді в Україні в 1932-1933 роках, відкриває можливість отримати грошові компенсації для тих, хто пережив Голодомор і постраждав від нього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Служби Безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, СБУ спільно з МЗС України планують з’ясувати, кому і куди за кордон постачалося конфісковане в ті роки в Україні збіжжя. Мета цієї роботи – встановлення компаній, корпорацій і урядів, які отримали «комерційний зиск» від злочинних дій тодішньої комуністичної верхівки з конфіскації збіжжя та майна населення України.

На думку В.НАЛИВАЙЧЕНКА, отримана інформація в подальшому може стати підставою для позовів до цих компаній з метою отримання компенсаційних виплат постраждалим під час Голодомору 1932-1933 років.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також зазначив, що такі дії є загальновизнаною світовою практикою щодо компенсацій жертвам злочинів проти людяности, а саме таким злочином і є, згідно зі вчорашнім рішенням суду, Голодомор 1932-1933 років в Україні.

За інформацією голови СБУ, на сьогодні в Україні проживають сотні тисяч осіб, які пережили і постраждали від Голодомору, і які мають повне право на отримання компенсацій.

За його словами, остаточна кількість людських втрат України від Голодомору 1932-1933 років становить 10 млн. 63 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Апеляційний суд м. Києва визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними в геноциді в Україні в 1932-1933 роках.

За даними СБУ, суд констатував, що Йосип Сталін (Джугашвілі), В’ячеслав Молотов (Скрябін), Лазар Каганович, Павло Постишев, Станіслав Косіор, Влас Чубар і Мендель Хатаєвич скоїли злочин геноциду, передбачений Кримінальним кодексом України.

У той же час суд закрив кримінальну справу у зв`язку з їхньою смертю.

«Згідно з висновком проведеної під час досудового слідства судової науково-демографічної експертизи Інститутом демографії і соціальних досліджень ім. М.Птухи НАН України, внаслідок скоєного геноциду в Україні загинули 3 млн. 941 тис. осіб», зазначають в СБУ.