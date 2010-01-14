Нацбанк сьогодні на міжбанку купуватиме долари по 7,99 грн.

Національний банк України сьогодні на міжбанку купуватиме долари по 7,99 грн. і продаватиме по 8,01 грн. за 1 долар.

Про це йдеться в листі НБУ, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, із початку поточного тижня на готівковому й міжбанківському валютному ринку України спостерігалося ослаблення курсу гривні щодо американського долара. Якщо ще минулого тижня котирування були в межах 8 грн./дол., то вже у вівторок, 12 січня, вони досягли 8,15 грн./дол., а в середу, 13 січня, - 8,2 грн./дол.