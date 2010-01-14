Експерт прогнозує відносну стабільність курсу гривні

На думку експерта Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Олександра ЖОЛУДЯ, до кінця першого кварталу, тобто фактичного завершення виборів Президента України, не варто очікувати яких-небудь значних коливань курсу гривні. При цьому вже в другому кварталі ймовірне ослаблення курсу національної валюти.

Таку думку О.ЖОЛУДЬ висловив у розмові з кореспондентом УНІАН.

Він зазначив, що девальвація національної валюти, яка спостерігалася з початку цього тижня, викликана в першу чергу збільшенням обсягів пропозиції гривні на ринку на початку року.

Другим чинником дорожчання долара, за словами О.ЖОЛУДЯ, стало бажання населення запастися валютою перед виборами.

Загалом експерт не очікує значних стрибків курсу найближчими днями.

«Враховуючи, що Національний банк України вийшов вчора і покрив той попит, який був на валюту, що привело до того, що ціна закриття була навіть трохи нижчою ціни відкриття, то загалом істотних коливань до виборів по курсу я не очікую, - сказав О.ЖОЛУДЬ. - Якщо офіційний курс, можливо, ще й піднімуть на 1 копійку, то на міжбанку більше, ніж на 5 копійок рух вгору до кінця тижня дуже маловірогідний. Скоріш за все, буде те, що й зараз, тобто близько 8,1 грн./дол.».

Що стосується ситуації з курсом після виборів, то вже починаючи з другого кварталу, - а на думку експерта, з урахуванням великої вірогідності проведення виборів у два тури й можливих судових розглядів після оголошення результатів, фактично вибори Президента України завершаться до кінця першого кварталу, - можна очікувати деякого ослаблення курсу національної валюти.

«Після обрання нового Президента й, дуже ймовірно, голови Національного банку України, є серйозна вірогідність зміни монетарної політики, зокрема політики обмінного курсу. Враховуючи, що також є вірогідність збільшення фінансування Національним банком України дефіциту Держбюджету, це може призвести до деякого зростання інфляції й до ослаблення гривні в кінці першого кварталу, хоча все ж таки ймовірніше ослаблення гривні вже в другому кварталі», - зазначає О.ЖОЛУДЬ.

При цьому він зазначив, що ослаблення гривні не буде значним і становитиме «декілька десятків копійок за квартал».

Як повідомляв УНІАН, з початку цього тижня на готівковому й міжбанківському валютному ринку спостерігалося ослаблення курсу гривні щодо американського долара. Якщо ще минулого тижня котирування були в межах 8 грн./дол., то вже у вівторок, 12 січня, вони досягли 8,15 грн./дол., а в середу, 13 січня, - 8,2 грн./дол.