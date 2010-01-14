НБУ розіслав попереджувальні листи керівникам банків

Національний банк України сьогодні розіслав попереджувальні листи керівникам банків, які не дотримуються показника середньозваженого курсу гривні.

«Національний банк України за результатами аналізу здійснених 13 січня 2010 року банками операцій купівлі-продажу безготівкових доларів США за гривні зазначає, що поведінка банку, який Ви очолюєте, провокує погіршення на внутрішньому ринку країни, спотворюючи імідж банківської системи як найвпливовішої його ланки», – йдеться в листі Нацбанку, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Нацбанк нагадав банкірам, що питанням визначення курсів купівлі й продажу іноземної валюти за гривні повинен займатися особисто керівник банку. Курси, які встановлює уповноважений банк, повинні визначатися банком із урахуванням орієнтирів, які Нацбанк щодня доводить до відома уповноважених банків.

«У разі подальшої дестабілізації банком, який Ви очолюєте, середньозважених котирувань гривні на міжбанківському валютному ринку Національний банк України розцінюватиме це як Вашу особисту політику, яка веде до руйнування макроекономічних передумов стабілізації й виходу економіки України з кризи», – йдеться в листі.

Як повідомляв УНІАН, з початку цього тижня на готівковому й міжбанківському валютному ринку спостерігалося ослаблення курсу гривні щодо американського долара. Якщо ще минулого тижня котирування були в межах 8 грн./дол., то вже у вівторок вони досягли 8,15 грн./дол., а в середу – 8,2 грн./дол.