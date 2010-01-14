Німецька «Bankhaus Main AG» створить в Україні «Ар Джі Ай Банк»

Антимонопольний комітет України дозволив компанії «Bankhaus Main AG» (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина) створити ПАТ «Ар Джі Ай Банк» (м. Київ).

Про це йдеться в повідомленні АМК, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, «Bankhaus Main AG» здійснює торгівлю цінними паперами, займається брокерською діяльністю й управлінням активами суб`єктів господарювання, пов`язаних із компанією відносинами контролю.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2010 року, ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 182 банки, зокрема: 176 банків - акціонерні товариства (з них: 76 банків - відкриті акціонерні товариства, 1 банк - закрите акціонерне товариство, 99 банків – публічні акціонерні товариства), 6 банків - товариства з обмеженою відповідальністю.

У стадії ліквідації в Україні перебуває 14 банків, із них 12 банків ліквідовуються за рішеннями НБУ, 2 - за рішеннями господарських (арбітражних) судів.