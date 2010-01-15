Міжбанк: торги доларом відкрилися падінням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,0670/8,0960 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2726/0,2736 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,6165/11,9595 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,4403/1,4405 дол./євро (14 січня – 1,4522/1,4524 дол./євро).

У четвер, 14 січня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею/продажем долара за курсом 7,99/8,01 грн./дол.