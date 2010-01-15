МВФ відновить допомогу Україні після виборів

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд (МВФ) - обіцяє відновити співпрацю з Києвом після завершення кампанії щодо виборів Президента. Про це напередодні сказав директор-розпорядник фонду Домінік СТРОСС-КАН, передає Reuters.

"Я впевнений, що коли завершиться цей звично невизначений період виборів, стане можливо відновити нормальні відносини", - сказав він журналістам.

Перший тур президентських виборів пройде 17 січня, другий призначено на 7 лютого.

Reuters відзначає, що ухвалена МВФ в листопаді 2008 року програма stand-by на 16,4 млрд. дол., з яких одержано 10,5 млрд. дол., допомогла Україні пережити гостру фазу економічної кризи.

Київ розраховував до кінця минулого року одержати черговий транш на 3,8 млрд. дол., проте у листопаді Д.СТРОСС-КАН сказав, що за умов жорсткого протистояння влади МВФ відновить роботу з Україною тільки після виборів.

Крім політичної невизначеності МВФ був незадоволений заходами щодо реформування фінансової системи і намірами влади збільшити зарплати за умов дефіциту фінансування бюджету і зростання боргу.