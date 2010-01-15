20% економіки Росії перебуває в тіні

П`ята частина економіки Росії перебуває в тіні.

Про це повідомив керівник Федеральної служби державної статистики РФ Олександр СУРІНОВ в інтерв`ю виданню «Российская газета» від 15 січня.

«За нашими оцінками, вона стала зростати, починаючи з кінця третього кварталу минулого року, коли почалися кризові явища, коли погіршилась ситуація на ринку праці. Я думаю, що приблизно п`ята частина економіки зараз перебуває в тіні», - сказала О.СУРІНОВ.

За його словами, оцінки тіньової економіки - не мета Росстату, але непрямий продукт макроекономічних розрахунків. «Ми маємо оцінити валовий внутрішній продукт країни, тому що це найголовніший вимірник величини національної економіки. І для нас не важливо, в тіні виробляється додана вартість чи на світлі, чи в півтіні. Треба все підрахувати», - сказав він.

О.СУРІНОВ зазначив, що є п`ять так званих проблемних галузей тіньової економіки. Перша - це виробництво товарів і послуг, які заборонені до виробництва і реалізації на території країни.

Друга проблемна галузь - це так зване приховане виробництво, при якому приховуються його розміри, щоб піти або від податків, або від виконання, наприклад, трудового законодавства, сказав він.

«Ще є так звана неформальна діяльність. Це коли створюються підприємства, які не реєструються, але вони і не повинні реєструватися. Наприклад, репетиторство», - сказав він.

О.СУРІНОВ додав, що четверта зона - це особисті підсобні господарства населення, плюс все, що виробляється всередині сім`ї для себе, а п`ята зона пов`язана зі слабкістю статистичних спостережень.