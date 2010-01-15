НБУ обмежить маржу купівлі-продажу готівкової валюти

Національний банк України попередив банки, що у разі подальшого ігнорування як орієнтиру усередненого курсу гривні може бути встановлена гранична маржа між курсом купівлі і продажу готівкової валюти.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

НБУ нагадав, що встановлювати граничну маржу він має право відповідно до доручення Президента України щодо вжиття заходів з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України і банківської системи.

“Національний банк України, виходячи з урівноваженої донині політики, яку проводили банки на готівковому сегменті валютного ринку України, таким правом не скористався», - наголошується у повідомленні.

Водночас регулятор зазначає, що результати аналізу статистичної звітності про встановлені банками курси купівлі-продажу іноземних валют для проведення готівкових валютно-обмінних операцій свідчать про те, що останнім часом різниця між курсами становить від 2% до 5,5%. «Така ситуація провокує виникнення негативних курсових очікувань з боку громадян, що призводить до підриву довіри до банківської системи, - йдеться у телеграмі. - Сподіваємося, що надалі з боку банків проводитиметься зважена політика, яка забезпечила б досягнення курсової стабільності в країні, а не отримання миттєвої вигоди від проведення операцій з іноземною валютою».

Вчора Нацбанк розіслав попереджувальні листи керівникам банків, які не дотримуються показника середньозваженого курсу гривні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у листопаді 2009 року зобов`язав банки, що одержали ресурсну підтримку від НБУ, встановлювати готівковий курс купівлі-продажу валюти не вище середньоринкового.

«Зобов`язуємо банки, що одержали кредитну підтримку від Національного банку України, забезпечити дотримання передбаченого кредитними договорами, укладеними з Національним банком України, умови у частині утримання середнього курсу гривні до долара США на готівковому валютному ринку в межах, що не перевищують відповідний усереднений курс на готівковому ринку», – йдеться у телеграмі.

Невиконання банками цієї вимоги розглядатиметься Нацбанком як підстава для застосування відповідних заходів.

НБУ рекомендує усім банкам (фінансовим установам) використовувати інформацію, яку він надає про середній курс гривні до долара США, який склався за операціями купівлі-продажу готівкової іноземної валюти при формуванні курсу на наступний робочий день.