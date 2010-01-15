Кабмін реформуватиме систему державної допомоги підприємцям

Кабінет Міністрів України на засіданні 13 січня схвалив внесену Антимонопольним комітетом України (АМК) Концепцію реформування системи державної допомоги суб`єктам господарювання.

Про це повідомляється на офіційному сайті АМК.

Метою Концепції є підвищення прозорості надання і використання державної допомоги, мінімізація негативного впливу держдопомоги на конкуренцію і міжнародну торгівлю, адаптація українського законодавства в цій сфері до законодавства ЄС. Термін реалізації концепції – 5 років.

Концепція передбачає наступні завдання: моніторинг державної допомоги;

ведення реєстру відомостей про тих, хто надає держдопомогу, та її одержувачах і т.д. Повноваження з проведення моніторингу, ведення реєстру, складання карти регіонального розділення і звіту покладаються на центральний орган виконавчої влади.

Повноваження з контролю за впливом держдопомоги на конкуренцію і міжнародну торгівлю покладаються на державний орган, який не надає держдопомогу і має незалежний статус. Крім того, на такий орган покладаються повноваження з ухвалення рішень про повернення суб`єктами господарювання одержаної допомоги.

Для вирішення цього питання необхідно розподілити дані повноваження між Міністерством фінансів і Антимонопольним комітетом.

Фінансування заходів з реалізації концепції здійснюватиметься за рахунок коштів держбюджету та інших джерел.

«Запропонований в концепції варіант вирішення цілого комплексу проблем дозволить забезпечити реформування системи державної допомоги з найменшими витратами і найбільш ефективним способом з урахуванням міжнародного досвіду», – зазначив в.о. голови АМКУ Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО. За його словами, наступним кроком стане підготовка комітетом спільно з Мінфіном і Мінекономіки плану заходів з реалізації концепції, який буде подано до Кабінету міністрів упродовж місяця.