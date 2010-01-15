До кінця року гривня може зміцнитися до 7,5 грн./дол.

До кінця цього року можна чекати зміцнення курсу гривні до 7,5 грн./дол. на тлі відновлення економіки і стабілізації політичної ситуації в другому півріччі.

Про це говориться в аналітичному звіті, підготовленому економістом інвестиційної компанії Dragon Capital Оленою БІЛАН.

За її словами, відновлення економічного зростання і завершення чергового виборчого циклу супроводжуватиметься припливом боргового капіталу і зростанням прямих іноземних інвестицій в Україну, що у свою чергу створить передумови для зміцнення гривні.

"Очікуване і критично важливе для країни відновлення співпраці з МВФ, а також зниження кредитних ризиків країни після виборів відкриють уряду доступ до джерел зовнішнього фінансування, включаючи кредити Світового банку, макрофінансову допомогу ЄС і міжнародні ринки капіталу", - зазначила О.БІЛАН.

За її словами, враховуючи помірний рівень державного боргу України, що оцінюється на рівні 32% ВВП на кінець 2009 р., уряд, очевидно, використовує цього року всі кредитні можливості для фінансування фіскального дефіциту, який, як очікується, досягне 8% ВВП, включаючи дефіцит Пенсійного фонду і НАК «Нафтогаз України». "Приватний сектор, ймовірно, наслідує приклад держави, хоча зовнішнє фінансування стане доступним лише для великих стабільних компаній нефінансового сектора, тоді як банківська система продовжить виплату зовнішнього боргу", - сказала О.БІЛАН. Проте, за її словами, активне залучення зовнішнього фінансування в державний сектор сприятиме чистому припливу боргового капіталу в другому півріччі. Dragon Capital також чекає збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій завдяки зменшенню політичної невизначеності, відновленню приватизації великих підприємств і активізації підготовки до проведення футбольного чемпіонату Євро-2012.

Незважаючи на очікуваний приплив іноземної валюти, динаміка гривні визначатиметься діями і політикою НБУ, говориться у звіті. «У зв`язку зі зміною керівництва курсова політика Нацбанку може змінитися, але незалежно від того, хто обійме головну посаду, ми вважаємо, що центральний банк проводитиме зважену політику, яка дозволить збалансувати позитивні і негативні наслідки зміцнення гривні», – зазначила О.БІЛАН.

Серед основних потенційних негативних наслідків зміцнення національної валюти аналітики компанії називають зниження конкурентоспроможності експорту, локомотива економічного зростання, і більш повільне відновлення міжнародних резервів НБУ, які знадобляться для погашення кредитів МВФ, починаючи з 2012 р. Водночас зміцнення гривні позитивно вплине на банківську систему і динаміку інфляції, а також підвищить рівень споживчої довіри і сприятиме переведенню доларових заощаджень населення в гривню.

При цьому аналітики компанії відзначають значні ризики зміни курсового прогнозу як у бік підвищення, так і зниження через невизначеність, пов`язану з переформатуванням основних інститутів влади після виборів і подальшими діями НБУ. «Нездатність української влади в стислі терміни відновити співпрацю з МВФ несе основну загрозу зниження наших курсових прогнозів, оскільки в цьому разі уряд позбудеться доступу до основних джерел зовнішнього фінансування і буде вимушений вдатися до масштабної монетизації бюджетного дефіциту», – говориться у звіті.