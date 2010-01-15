Нацбанк сьогодні на спецаукціоні продавав швейцарський франк

15:20, 15 січня 2010
Фінанси
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За курсом 7,86 грн.

На сьогоднішньому спецаукціоні Національний банк України продавав валюту позичальникам за курсом 7,86 грн. за швейцарський франк.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Повідомляємо, що на валютному аукціоні Національного банку України з продажу швейцарського франка, який відбувся 15 січня 2010 року, курс відсікання становив 7,86 грн. за швейцарський франк. Національний банк України задовольняв заявки банків на купівлю іноземної валюти за курсом відсікання», – йдеться у телеграмі, при цьому сума проданої валюти не уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2008 року Нацбанк на спецаукціоні продав 661,96 тис. швейцарських франків за курсом 7,71 грн.

З 27 лютого 2009 р. Нацбанк почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, одержаними у валюті.

Банки мають забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, придбаної на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, придбаної на валютному аукціоні, здійснюється виключно на безкоштовній основі.

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