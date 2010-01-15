Заборгованість теплокомуненерго перед «Нафтогазом» зросла в 3,6 разу

Заборгованість підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) перед НАК «Нафтогаз України» в 2009 році зросла в 3,6 разу, або на 4,7 млрд. грн. – до 6,5 млрд. грн.

Про це говориться в офіційному листі компанії Міністерству палива і енергетики України від 14 січня, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, зростання заборгованості ТКЕ призвело до дефіциту оборотних коштів у держхолдинга і залучення внутрішніх і зовнішніх позик, за якими НАК несе додаткові витрати, сплачуючи відсотки за кредитом.

Довідка УНІАН. У даний час базова вартість газу, що поставляється підприємствам ТКЕ, становить 873 грн. за тисячу кубометрів. Дана ціна зафіксована на рівні грудня 2008 року.

24 липня 2009 року НКРЕ офіційно повідомила, що своєю постановою підвищила граничний рівень ціни на газ, що реалізується підприємствам ТКЕ, на 20%.

Згідно з копією постанови комісії №814 від 8 липня ц.р., регулятор ухвалив рішення про підвищення цін на газ для теплокомуненерго на 19,9% – до 1047,34 грн. за тисячу кубометрів (з ПДВ) з 1 жовтня 2009 р.

Разом з тим зазначена постанова не набула чинності у зв`язку з тим, що була успішно оскаржена в суді профспілками.