Нацбанк 20 січня проведе спецаукціон з продажу доларів

Національний банк України 20 січня проведе спеціальний аукціон з продажу доларів США, 22 січня – з продажу євро.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, загальна сума купівлі іноземної валюти не може перевищувати 50 тисяч доларів і трьох тисяч євро на календарний місяць за однією кредитною угодою.

Мінімальна сума заявки – 10 тис. дол. для аукціону 20 січня і 3 тис. євро – для аукціону 22 січня. При цьому не використану за призначенням валюту в сумі більш як 1 тисяча доларів і 1 тис. євро комерційний банк зобов`язаний продати Нацбанку. Залишок валюти в сумі до 1 тис. дол. і 1 тис. євро може бути використана банком на інші цілі.

Банкам дозволяється купувати валюту для дострокового погашення клієнтами заборгованості за кредитними договорами.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого 2009 року Нацбанк України почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, взятими у валюті.

Банки повинні забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% суми придбання на сплату пенсійного збору.

Операції з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюються виключно на безкоштовній основі.

Згодом Нацбанк почав продавати валюту й фізичним особам – резидентам – суб`єктам підприємницької діяльності.