Міжбанк: долар дешевшає

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0670/8,0960 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 8,0650/8,0820 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0615/8,0880 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:00 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізосіб за валютною парою CHF/UAH з ціною відсікання 7,86 грн. за швейцарський франк, а також купував і продавав долари США за курсом 7,99/8,01 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2726/0,2736 грн./рубль, а на 12:00 ціни підвищилися до 0,2730/0,2738 грн./рубль. На час закриття ціни досягли значень 0,2733/0,2743 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і становив 29,53 рублів за долар (+0,04).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4370/1,4510 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,6165/11,6595 грн./євро, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 11,6170/11,6435 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли поточного мінімуму – 11,5930/11,6340 грн./євро.