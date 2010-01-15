Інфляційні очікування представників бізнесу суттєво знизилися

Інфляційні очікування представників українського бізнесу в ІV кварталі 2009 року суттєво знизилися.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, про це свідчать результати опитування з приводу ділових очікувань підприємств, яке проводилося в листопаді 2009 року.

«Інфляційні очікування суттєво знизилися: у наступні 12 місяців зростання споживчих цін прогнозується респондентами на рівні 15,1% проти 17,5% у попередньому кварталі, більш як половина респондентів (52,9%) прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців буде в межах 10-20%», - йдеться в повідомленні. При цьому вказується, що основними чинниками зростання цін залишаються політична й економічна ситуація. Оцінка впливу на інфляційні процеси обмінного курсу і дій НБУ знизилася.

За даними Нацбанку, підприємства всіх видів діяльності істотно ослабили очікування щодо погіршення економічної ситуації в Україні в наступні 12 місяців. Частка респондентів, які впродовж вказаного періоду очікують спаду економіки, знизилася до 41,9% проти 48,8% у ІІІ кварталі 2009 року.

Оцінки щодо стабільності курсу гривні суттєво поліпшилися: незмінність курсу гривні до долара США прогнозують 33,3% респондентів проти 16,5% у ІІI кварталі.

У щоквартальному опитуванні керівників підприємств про оцінку поточної і майбутньої ділової активності, інфляційних і курсових очікувань, змін економічної ситуації в Україні взяли участь 1245 підприємств у всіх регіонах країни, які представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, кількості працівників.

Нацбанк наголошує, що надані результати є відображенням лише думки респондентів - керівників підприємств України в листопаді 2009 року і не є оцінками НБУ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні інфляція в грудні 2009 р. щодо листопада становила 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні–грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.

У проекті закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік», поданий Кабінетом Міністрів України, передбачена інфляція на рівні 9,7%.