Визначили банки, через які виплачуватимуть компенсації вкладникам БРР

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення виплачувати компенсації вкладникам ліквідовуваного «Банку регіонального розвитку» (м. Київ) через «Приватбанк», «Брокбізнесбанк», банк «Хрещатик» і «Укрсоцбанк» з 20 січня до 7 березня 2010 року.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті фонду.

У повідомленні наголошується, що компенсації можуть виплачуватися довіреним особам вкладників за наявності нотаріально завіреної довіреності.

Як повідомляв УНІАН, з 24 березня 2009 року Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію у «Банку регіонального розвитку». З 7 грудня минулого року - відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації цієї кредитно-фінансової установи.