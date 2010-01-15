Визначили банки, через які виплачуватимуть компенсації вкладникам БРР
Фонд гарантування вкладів
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення виплачувати компенсації вкладникам ліквідовуваного «Банку регіонального розвитку» (м. Київ) через «Приватбанк», «Брокбізнесбанк», банк «Хрещатик» і «Укрсоцбанк» з 20 січня до 7 березня 2010 року.
Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті фонду.
У повідомленні наголошується, що компенсації можуть виплачуватися довіреним особам вкладників за наявності нотаріально завіреної довіреності.
Як повідомляв УНІАН, з 24 березня 2009 року Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію у «Банку регіонального розвитку». З 7 грудня минулого року - відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації цієї кредитно-фінансової установи.