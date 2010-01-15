Нацбанк продав 862 тис. швейцарських франків по курсу 7,86 грн.

18:00, 15 січня 2010
Фінанси
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Сьогодні на спецаукціоні

Національний банк України сьогодні на спеціальному аукціоні з продажу валюти для фізичних осіб і фізосіб-підприємців продав 862 тис. швейцарських франків за курсом 7,86 грн. за швейцарський франк.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, в аукціоні взяли участь 5 банків.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого 2009 р. Нацбанк почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, одержаними у валюті.

Банки мають забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, придбаної на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, придбаної на валютному аукціоні, здійснюється виключно на безкоштовній основі.

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