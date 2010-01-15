Експерт: валютний курс показав різкі коливання

Протягом цього тижня спостерігалися різкі коливання курсу долара США по відношенню до гривні.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанка» Ігор ДАВИДЕНКО.

Він зазначив, що в порівнянні з останнім місяцем попереднього року курс долара США по відношенню до гривні на даний момент виріс на 2%. Долар у цей період коливався в межах від 8,00 до 8,20 грн., нагадав експерт.

Як підкреслив І.ДАВИДЕНКО, у вівторок, 12 січня, НБУ провів першу інтервенцію цього року і трохи збив ажіотажний попит на міжбанківському ринку. Після цього Нацбанк проводив інтервенції щодня, що дозволило йому стабілізувати ситуацію на міжбанківському валютному ринку на рівні 8,05-8,08 грн. за дол., додав він.