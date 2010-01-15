Спроби дестабілізації гривні пояснюються виборами

Спроби дестабілізації ситуації на валютному ринку обумовлені президентськими виборами, що наближаються.

Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанка» Ігор ДАВИДЕНКО.

Крім того, вважає він, коливання валютного курсу були також викликані корекцією долара після зміцнення української валюти в останні місяці попереднього року. Ще однією причиною, що призвела до зростання попиту на валюту, з`явився попит з боку іноземних інвесторів, що одержали погашення своїх вкладень в держпапери Мінфіну, додав експерт.

За прогнозами І.ДАВИДЕНКА, в найближчому майбутньому вірогідна нестабільність на валютному ринку України. «Це буде пов`язано з виборами Президента країни, відсутністю Державного бюджету та логічної економічної політики уряду на поточний рік, а також спробами спекулянтів дестабілізувати ситуацію», - пояснив експерт. Проте, вважає він, у разі своєчасної реакції НБУ на загострення на міжбанку, ситуація на валютному ринку дещо стабілізується.