Результати цільового аукціону НБУ 15 січня

Національний банк України 15 січня 2010 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 862 тис. швейц. франків наступним 5-ти банкам: АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АТ "ОТП Банк", АТ "Укрексімбанк", АТ "УкрСиббанк", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні швейцарські франки продавались за курсом 7.86 грн. за 1 швейц. франк.