Українськими банками цікавиться вже другий німецький інвестор

Bankhaus Main є другим німецьким інвестором, що виявив інтерес до банківського сектору України протягом періоду фінансової кризи.

Про це повідомив у коментарі УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦИК.

Він нагадав, що першим був Deutsche Bank, який зареєстрував у НБУ дочірній банк 25 червня 2009 року. На думку аналітика, ці два факти свідчать про те, що іноземні інвестори бачать потенціал зростання українського банківського сектора.

У той же час, підкреслив Я.СТЕЦИК, згідно з дозволом, виданим Антимонопольним комітетом України, Bankhaus Main має 24 місяці для створення банку в нашій державі. Аналітик вважає, що дочірній банк не буде створений до кінця першого півріччя 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України дозволив компанії «Bankhaus Main AG» (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина) створити ПАО «Ар Джі Ай Банк» (м. Київ).

Про це говориться в повідомленні АМКУ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, «Bankhaus Main AG» здійснює торгівлю цінними паперами, займається брокерською діяльністю та управлінням активами суб`єктів господарювання, пов`язаних з компанією відносинами контролю.