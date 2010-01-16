Банк JP Morgan одержав 11,7 млрд прибутку

За підсумками кризового 2009 року, чистий прибуток одного з найбільших американських банків JP Morgan Chase виріс до 11,7 млрд доларів, повідомляє Бі-бі-сі.

Прибуток банку JP Morgan за наслідками четвертого кварталу 2009 року знов перевершила очікування.

Чистий прибуток фінансового гіганта склав 3,28 млрд доларів. Це більш ніж у чотири рази перевищує результат за аналогічний період минулого року.

Разом із тим виручка, хоч й вона перевершила показник 2008 року, виявилася менше, ніж у третьому кварталі, – 25,2 млрд доларів.

У цілому, за підсумками кризового 2009 року, чистий прибуток JP Morgan Chase зріс до 11,7 млрд доларів – з 5,6 млрд у 2008 році.

При цьому 6,8 млрд дол. банку приніс один лише інвестиційний підрозділ. Добрі результати інвестиційного підрозділу протягом всього року допомагали JP Morgan Chase компенсувати збитки у сегментах споживчого кредитування і пластикових карт.

JP Morgan Chase традиційно відкриває сезон звітності великих американських банків – починаючи з наступного тижня за наслідками четвертого кварталу звітуватимуть й інші гіганти: Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley і Wells Fargo.

Найближчим часом очікуються звіти й інших найбільших американських компаній - IBM, General Electric, Google.