Тимчасова адміністрація в СК «Галактика» залишається

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) продовжила на 3 місяці термін повноважень тимчасової адміністрації в ЗАТ «Страхова компанія «Галактика».

Як повідомляється на офіційному сайті Держфінпослуг, відповідне рішення було ухвалене на засіданні комісії 14 січня ц.р.

Згідно з повідомленням, Держфінпослуг внесла відповідні зміни до розпорядження № 751 від 15 жовтня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, Держфінпослуг своїм розпорядженням № 751 від 15 жовтня 2009 відсторонила правління та спостережна рада СК «Галактика» від управління компанією і ввела в компанії тимчасову адміністрацію.

16 жовтня 2009 в ЗАТ «Страхова компанія «Галактика» була призначена тимчасова адміністрація. Тимчасовим адміністратором строком на 3 місяці призначений Віктор Дольник.

Рішення про введення тимчасової адміністрації прийнято у зв`язку з систематичним порушенням СК «Галактика» вимог Держфінпослуг, передбачених законом «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».