Мінфін завтра проведе розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України завтра проведе розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, до розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 14 липня 2010 року, 5 жовтня 2010 року і 31 жовтня 2012 року. Номінал облігацій – 1 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, впродовж 2009 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на загальну суму 74,533 млрд. грн. Средньозважена прибутковість урядових паперів в цілому за рік склала 12,21% (з урахуванням облігацій, випущених з метою докапіталізації комерційних банків і реструктуризації боргу уряду перед Нацбанком України).

У 2009 році Нацбанк здійснив операції з викупу за номінальною вартістю у комерційних банків держоблігацій на загальну суму 34,89 млрд. грн., з яких папери на 29,34 млрд. грн. були монетизовані з метою докапіталізації банків.

Погашення і виплата доходу по ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який за 2009 рік склав 22,450 млрд. грн., зокрема, основний борг – 17,925 млрд. грн., виплата доходу – 4,525 млрд. грн.