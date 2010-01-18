Міжбанк на ТОМі відкрився падінням долара

Сьогодні у США святкують День Мартіна Лютера Кінга, у зв`язку з чим торги американською валютою можливі тільки валютуванням ТОМ. Так, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США на ТОМі відкрилися продовженням падінням котирувань – 8,0140/8,0480 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2705/17, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,5190/11,5710. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4372/74 (п`ятниця - 1,4403/05).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізосіб по валютній парі CHF/UAH з ціною відсікання – 7,8600, крім того, купував і продавав долари США за курсом – 7,9900/8,0100.