Із початку року на міжбанку курс гривні упав на 0,7%

Із початку року на міжбанківському валютному ринку курс гривні знизився на 0,7% – до 8,0480 грн./дол.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, курс продажу готівкових доларів комерційними банками України з початку року знизився на 0,95% – до 8,1242 грн./дол.

«У перші робочі дні 2010 року спостерігалося перевищення валютних надходжень від експортних операцій над платежами за імпортними контрактами. Проте активізація розрахунків українських резидентів за їх зовнішніми борговими зобов`язаннями мала вагоміший вплив на курсову динаміку гривні, що сприяло підвищенню ринкових котирувань долара США», – відзначає у своєму повідомленні Нацбанк.

За даними НБУ, офіційний курс гривні з початку січня знизився щодо основних іноземних валют: до долара США – на 0,22%, до 8,0024 грн./дол., до євро – на 1,25%, до 11,5923 грн./євро, до російського рубля – на 2,99%, до 2,7191 грн./10 рублів.

Нацбанк нагадує, що на початку січня він підтримав платежі НАК «Нафтогаз України» за зовнішніми контрактами. Також у січні 2010 року Нацбанк провів два цільові аукціони із задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб для погашення ними заборгованості за валютними кредитами, на яких було продано 6,1 млн. доларів і 0,9 млн. швейцарських франків.