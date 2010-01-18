Міжбанк: долар подорожчав

Сьогодні в США святкують День Мартіна Лютера Кінга, у зв`язку з чим торги американською валютою можливі тільки валютуванням ТОМ. На міжбанківському валютному ринку України торги доларом США на ТОМ відкрилися котируваннями 8,0140/8,0480, а до 12:00 ціни виросли до 8,0670/8,0915 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рубльовий ринок відкрився котируваннями 0,2705/0,2717, а до 12:00 ціни піднялися до 0,2720/0,2732. У Росії курс долар-рубль так само на ТОМ підвищився і до 12:00 установився на рівні 29,6449 (+0,0989).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,4372/1,4374, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,5190/11,5710, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,5925/11,6190.