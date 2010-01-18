«Імексбанк» збільшить статутний капітал до 890 млн. грн.

Акціонери «Імексбанка» ухвалили рішення про збільшення статутного капіталу на 95 млн. грн. – до 890 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби банку.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було ухвалене на загальних зборах акціонерів АТ «Імексбанк» 14 січня ц.р.

Банк збільшить статутний капітал за рахунок додаткового розміщення 950 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 100 грн.

Згідно з рішенням, затвердженим зборами акціонерів, закрите розміщення акцій 18-ої емісії проходитиме в бездокументній формі у два етапи – з 1 березня по 22 квітня 2010 року.

Довідка УНІАН. АКБ «Імексбанк» (Одеса) заснований у 1994 році.

На 1 жовтня 2009 року активи банку склали 4 млрд. 949 млн. 630 тис. грн., зобов`язання – 4 млрд. 59 млн. 750 тис. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 3 млрд. 635 млн. 258 тис. грн., власний капітал – 889 млн. 880 тис. грн., статутний капітал – 795 млн. грн.

Чистий збиток «Імексбанка» за підсумками 9 місяців 2009 року склав 65,8 млн. грн. проти прибутку в 47,5 млн. грн. за аналогічний період 2008 року.

За даними НБУ, на 1 жовтня 2009 року основними акціонерами банку були Леонід КЛІМОВ (пряма участь – 18,2139%, опосередкована – 31,6975%) і Тетяна КЛІМОВА (пряма участь – 0,1833%, опосередкована – 23,5462%).