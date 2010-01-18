Нацбанк сьогодні на міжбанку торгуватиме доларом

Національний банк України сьогодні на міжбанку купуватиме долари за 7,99 грн. і продаватиме за 8,01 грн. за 1 долар.

Про це йдеться у телеграмі НБУ, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, з початку січня п.р. на міжбанківському валютному ринку курс гривні знизився на 0,7% – до 8,0480 грн./дол., курс продажу готівкових доларів комерційними банками України з початку року знизився на 0,95% – до 8,1242 грн./дол.

Офіційний курс гривні за цей період знизився щодо основних іноземних валют: до долара США – на 0,22%, до 8,0024 грн./дол., до євро – на 1,25%, до 11,5923 грн./євро, до російського рубля – на 2,99%, до 2,7191 грн./10 рублів.