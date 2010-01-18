Міжбанк закрився котируваннями 8,0670/8,0915 грн./дол.

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ’і наступними котируваннями – 8,0140/8,0480, до 12:00 ціни зросли до 8,0670/8,0915. На час закриття торгів цінові рівні залишилися без змін.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2705/0,2717, до 12:00 ціни піднялися до 0,2720/0,2732. На час закриття ціни не змінилися.

У Росії курс долар-рубль також на ТОМіе підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,5858 (+0,0398).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4335/1,4390.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,5190/11,5710, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,5925/11,6190. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH залишилися на тому самому рівні.