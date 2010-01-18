В Україні зростання промвиробництва в грудні становило 7,4%

В Україні зростання промислового виробництва у грудні 2009 року, порівняно з груднем 2008 року, становило 7,4%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України (наголошується, що в подальшому можливе уточнення оприлюднених даних).

За даними Держкомстату, в січні-грудні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, спад промвиробництва становив 21,9%.

У грудні проти листопада 2009 р. зафіксоване зростання на рівні 2,6%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва у грудні 2009 р. проти грудня 2008 р. за галузями становило: у видобувній промисловості – 4,5% (у січні-грудні 2009 р. проти січня-грудня 2008 р. – спад 10,7%), зокрема, у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 35,1% (спад 17,4%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – спад 9,8% (спад 5,7%).

В оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва у грудні 2009 р., порівняно з груднем-2008, становило 8% (спад 26,6%), зокрема, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зростання на рівні 1,4% (спад 6,1%).

У легкій промисловості зафіксоване падіння обсягів виробництва на рівні 8,5% (спад 25,9%), зокрема, у текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – 9,6% (спад 28,1%), у виробництві шкіри, виробів з неї – 4,1% (спад 16%).

У деревообробці і виробництві виробів з деревини, окрім меблів, зростання виробництва у грудні 2009 р. проти грудня-2008 становило 22,1% (спад 24,9%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 4,2% (спад 18,8%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки зафіксовано зростання – 13,1% (спад 3,4%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 17,4% (спад 23,2%), зокрема, у хімічному виробництві – 18,6% (спад 22,8%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 13,6% (спад 24,3%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – спад 9,2% (спад 38,4%).

У грудні 2009 р. у металургії і виробництві готових металевих виробів, порівняно з груднем 2008 року, зростання виробництва становило 27,3% (спад 26,6%), у машинобудуванні зафіксовано спад на рівні 2,5% (спад 45,1%), зокрема у виробництві машин і устаткування – спад 7,5% (спад 37,6%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – зростання 7,3% (спад 28,8%), у виробництві транспортного устаткування – спад 3,2% (спад 58%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 8,2% (спад 11,1%).

Довідка УНІАН. В Україні спад промислового виробництва в грудні 2008 року порівняно з груднем 2007 року становив 26,6%, в січні-грудні 2008 року проти аналогічного періоду 2007 року зафіксовано спад на рівні 3,1%.

Спад промислового виробництва за рік до попереднього року до цього востаннє фіксувався 10 років тому – в 1998 році спад становив 1% проти 1997 року.

Найглибший спад річного промвиробництва у незалежній Україні було зафіксовано у 1994 р. – 27,3% проти попереднього року.

Протягом 1999-2007 років в Україні фіксувалося лише зростання річного промвиробництва. Найістотніше зростання промвиробництва за останні 18 років зафіксовано у 2003 році – 15,8% проти попереднього року.

За даними Держкомстату, з моменту оголошення незалежності України індекси промвиробництва (у відсотках до попереднього року) демонстрували наступну динаміку: 1991 р. – 95,2%; 1992 р. – 73,6%; 1993 р. – 92%; 1994 р. – 72,7%; 1995 р. – 88%; 1996 р. – 94,9%; 1997 р. – 99,7%; 1998 р. – 99%; 1999 р. – 104%; 2000 р. – 113,2%; 2001 р. – 114,2%; 2002 р. – 107%; 2003 р. – 115,8%; 2004 р. – 112,5%; 2005 р. – 103,1%; 2006 р. – 106,2%; 2007 р. – 110,2%; 2008 р. – 96,9%.