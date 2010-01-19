Експерт: умови депозитів не змінилися

Умови депозитів для фізичних осіб, які пропонувалися українськими банками, минулого тижня кардинально не змінилися.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомила заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

Проте, за її інформацією, минулого тижня трохи підвищилася - на 0,12 пункту - середня процентна ставка за внесками у гривні на термін від 3 місяців. «Це зумовлено оновленням низкою банків акційною-святкових депозитних продуктів, орієнтованих на залучення національної валюти», - пояснила експерт.

Як повідомила Н.СИНЯВСЬКА, межі процентних ставок у національній валюті на кінець періоду склали: на термін 1 місяць - від 15,5 до 20% річних; на 3 місяці - від 17,5 до 21,5%; на 6 місяців - від 18 до 21,6%; на 12 місяців - від 18 до 22%.